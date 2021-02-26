В "Дом.РФ" назвали исчерпанным потенциал снижения ставок по ипотеке

В Госкорпорации "Дом.РФ" прокомментировали статистику по рынку ипотечного кредитования, опубликованную Центробанком. По мнению экспертов компании, приведенные ЦБ данные по рынку указывают на то, что потенциал дальнейшего снижения ставок по ипотеке в рыночном сегменте исчерпан, и рынок ждет возможное повышение ставок, пишет "Комерсантъ".

Как сообщалось ранее, в своем отчете Центробанка указал, что в январе 2021 года в России было выдано более 95 тыс. кредитов на сумму 259,5 млрд руб. Это выше показателей января 2020 года на 22% в количественном и на 37% в денежном выражениях.

"Ставки по выданной ипотеке в январе составили 7,23%, в том числе 5,86% - на первичном рынке. Это минимальные значения за всю историю рынка, - сказал руководитель аналитического центра ''Дом.РФ'' Михаил Гольдберг. - В условиях анонсированного перехода от стимулирующей к нейтральной денежно-кредитной политике рынок ожидает возможного повышения ставок".

По мнению Гольдберга, сейчас важно сконцентрироваться на системных мерах по развитию ипотечного кредитования.

Как сообщалось ранее, на сегодняшний день в РФ действует программы льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках. Программа была утверждена правительством РФ в конце апреля. Изначально программа должна была завершиться 1 ноября 2020 года, но позже правительство РФ продлило ее до 1 июля 2021 года.