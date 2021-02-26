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26.02.2021 12:36
Рубрика: Власть

В Госдуме назвали последствия удара США по проиранским силам в Сирии

Текст: Татьяна Замахина
Авиаудар США по иранскому ополчению на границе Сирии с Ираком может привести к эскалации в регионе. Об этих и других последствиях заявил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Фото: CSI Christian Solidarity International/ AP Фото: CSI Christian Solidarity International/ AP
Фото: CSI Christian Solidarity International/ AP

Ранее Пентагон сообщил о нанесении удара по нескольким зданиям на сирийско-иракской границе, объяснив, что этот шаг стал ответом на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке.

В МИД назвали недопустимым нарушением международного права удар США по Сирии

"Очевидно, мир на сирийской земле и борьба с терроризмом по-прежнему не в приоритете для новой американской администрации, - отметил Слуцкий. - При авиаударе погибли бойцы проиранских формирований, воевавшие на стороне правительственных сил в Сирии, атака была совершена без всякого суда и следствия".

По его оценке, такие действия могут привести к эскалации в регионе, дальнейшему осложнению отношений с Ираном по всему спектру. Кроме того, они могут отрицательно повлиять на сирийское урегулирование в целом.

Глава комитета констатировал, что новый президент США Джозеф Байден "является продолжателем политики экс-президента Барака Обамы", который, напомнил он, развязал "войну в Сирии ради смены неугодного Вашингтону режима". По мнению Слуцкого, агрессия со стороны США на внешнем фланге не имеет партийного окраса, как бы Байден ни критиковал своего предшественника Дональда Трампа.

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