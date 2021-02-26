Пентагон озвучил подробности авиаудара по проиранскому ополчению в Сирии

США в четверг вечером нанесли удар в Восточной Сирии по проиранскому ополчению в ответ на обстрел своих сил. С таким заявлением выступил представитель Пентагона Джон Кирби, отметив, что это было сделано по распоряжению президента США Джо Байдена.

"Эти удары было разрешено провести в ответ на недавние атаки против военных США и коалиции в Ираке, и на продолжающуюся угрозу этим военнослужащим", - цитирует Кирби РИА Новости. По его словам, были разрушены объекты контрольно-пограничного пункта, которые использовались поддерживаемыми Ираном военизированными группировками.

Кирби отметил, что этот "соразмерный" ответ был осуществлен при соблюдении дипломатических мер, включая консультации с партнерами по коалиции. "Эта операция посылает ясный сигнал: президент Байден будет защищать военнослужащих США и коалиции", - подчеркнул Кирби. Он также отметил, что США действовали "в решительном стиле, направленном на деэскалацию общей ситуации как в Восточной Сирии, так и в Ираке".

Напомним, ранее в феврале район аэропорта Эрбиля в Иракском Курдистане, где находится используемая военными США база, подвергся ракетному обстрелу. В результате один человек погиб и шестеро пострадали.