В Кремле заявили о мониторинге ситуации в связи с авиаударом США в Сирии

Россия находится в постоянном контакте с Дамаском по ситуации с авиаударом США в Сирии. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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"Мы очень внимательно мониторим, естественно, ситуацию на месте. Находимся в постоянном контакте с сирийскими коллегами", - сообщил Песков.
На вопрос, уведомлял ли Вашингтон Москву о своих планах по авиаударам, пресс-секретарь российского лидера сказал, что не располагает такой информацией. "По линии военных осуществляются оперативные контакты", - заключил он.