В Кремле заявили о мониторинге ситуации в связи с авиаударом США в Сирии

"Мы очень внимательно мониторим, естественно, ситуацию на месте. Находимся в постоянном контакте с сирийскими коллегами", - сообщил Песков.

На вопрос, уведомлял ли Вашингтон Москву о своих планах по авиаударам, пресс-секретарь российского лидера сказал, что не располагает такой информацией. "По линии военных осуществляются оперативные контакты", - заключил он.