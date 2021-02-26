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26.02.2021 13:32
Рубрика: Власть

В Кремле заявили о мониторинге ситуации в связи с авиаударом США в Сирии

Текст: Кира Латухина
Россия находится в постоянном контакте с Дамаском по ситуации с авиаударом США в Сирии. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Фото: REUTERS/Umit Bektas Фото: REUTERS/Umit Bektas
Фото: REUTERS/Umit Bektas
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"Мы очень внимательно мониторим, естественно, ситуацию на месте. Находимся в постоянном контакте с сирийскими коллегами", - сообщил Песков.

На вопрос, уведомлял ли Вашингтон Москву о своих планах по авиаударам, пресс-секретарь российского лидера сказал, что не располагает такой информацией. "По линии военных осуществляются оперативные контакты", - заключил он.

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