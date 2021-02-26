В МИД назвали недопустимым нарушением международного права удар США по Сирии

Российская сторона осуждает удар, который США нанесли по Сирии минувшей ночью, и считает подобное недопустимым нарушением норм международного права, цитирует РИА Новости источник в МИД РФ.

Как отметил источник, "удар был нанесен по территории суверенного государства-члена ООН. Это недопустимое нарушение норм международного права".

Также было подчеркнуто, что Иран в Сирии борется против террористов вместе с сирийской армией.

Минувшей ночью США, как сказано в пресс-релизе Пентагона, нанесли авиаудары по инфраструктуре, которую используют поддерживаемые Ираном группировки в восточной Сирии. Также американская сторона заявила, что удары стали ответом на недавние нападения на персонал США и международной коалиции в Ираке.