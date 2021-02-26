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26.02.2021 19:04
Рубрика: Власть

Вернувшийся в РФ на дрезине дипломат опроверг просьбу КНДР вернуть тележку

Текст: Константин Волков
Фото: МИД РФ Фото: МИД РФ
Фото: МИД РФ

Третий секретарь посольства РФ в КНДР Владислав Сорокин, который вернулся с коллегами и их семьями в Россию на несамоходной железнодорожной дрезине, рассказал 26 февраля на пресс-конференции о столь необычном способе добраться на родину.

Фото: Russian Foreign Ministry - МИД России/ facebook.com
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В частности, он отметил, что впервые слышит, будто Пхеньян требовал вернуть назад ручную дрезину.

"Про то, что якобы наши корейские друзья требуют вернуть тележку, я, честно говоря, слышу первый раз, - сказал Сорокин. - И, скорее всего, это неправда, хоты бы потому, что сейчас извне в КНДР не попадает ничего, границы заблокированы на ввоз товаров, на въезд людей, на любые средства транспорта.

Толкать дрезину, по его словам, было "примерно как в аэропорту тележку - не лучше и не хуже. "Может быть, даже чуть получше, потому что хорошо сделали колеса, хорошо их смазали. Плюс я не один ее толкал, мне помогала коллега", - отметил дипломат.

Также Сорокин пояснил, почему был выбран столь экзотический способ вернуться в Россию. Дело в том, что выехать из Северной Кореи, которая еще зимой 2020 года закрыла практически все связи с другими странами, опасаясь распространения коронавируса, в настоящее время можно только в китайский город Даньдун, где придется провести три недели на карантине, а затем еще непонятно сколько ожидать самолета.

Фото: Кадр из видео
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"Уезжало три семьи, - рассказал Сорокин, - у каждой свои обстоятельства, в том числе медицинские у детей, из-за чего нам оперативно требовался выезд в Россию. Именно в Россию, а не в Китай, поэтому попросили такой вариант у корейской стороны, и они согласились с нашей просьбой. То есть это именно наша инициатива".

Ранее МИД РФ разместил в своем Telegram-канале информацию и фотографии, как российские дипломаты, нагрузив багажом ручную дрезину и усадив туда детей, преодолевают примерно километровое расстояние между погранпереходами КНДР и России, в том числе - мост через реку Туманная (по-корейски Туманган), по ней проходит граница между странами. На российском погранпункте "Хасан" дипломатов встретили сотрудники отделения МИД РФ во Владивостоке и отвезли на автобусе в аэропорт.

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