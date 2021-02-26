Вице-премьер Чернышенко возглавил Координационный центр правительства

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил своего заместителя Дмитрия Чернышенко руководителем Координационного центра правительства.

Центр создан для оперативного разрешения штатных и нештатных ситуаций, а также для поддержки реализации приоритетных стратегических задач и проектов. На его площадке также планируется реализовать модель проактивного реагирования на возможные проблемы в различных отраслях экономики и социальной сферы. Фактически внедряется принципиально новый формат работы, который ранее не использовался в системе государственного управления.