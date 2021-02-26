В мире
26.02.2021 17:51
Текст: Юлия Васильева

Второй энергоблок БелАЭС готов на 78 процентов

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Наталия Федосенко/ТАСС

Готовность второго блока Белорусской атомной станции составляет 78 процентов, об этом заявил министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич, сообщает БЕЛТА.

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Миссия МАГАТЭ оценит систему физической защиты БелАЭС

По словам министра, осуществляется монтаж основного технологического оборудования, технологических систем, прокладка кабельной продукции, работа по вертикальной планировке и строительству дорог.

Виктор Каранкевич также рассказал, что первый энергоблок Белорусской атомной станции с момента включения в объединенную энергосистему страны выработал 1,5 миллиарда кВтч электроэнергии.

"В настоящее время на первом энергоблоке проходит этап опытно-промышленной эксплуатации. С момента включения энергоблока в сеть уже выработано около 1,5 млрд кВтч электрической энергии, - сказал Виктор Каранкевич. - В дальнейшем мы планируем завершать этап опытно-промышленной эксплуатации - проведение динамических испытаний с последующим переходом на комплексное опробование первого энергоблока в течение 15 суток работы на полной номинальной мощности".

По словам министра, после этого будет организована работа по приемке блока в промышленную эксплуатацию правительственной приемочной комиссией.

Хотите знать больше о Союзном государстве? Подписывайтесь на наши новости в социальных сетях.
Специальный проект rg.ru

© 1998-2021 ФГБУ «Редакция «Российской газеты»