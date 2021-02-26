Второй энергоблок БелАЭС готов на 78 процентов

Готовность второго блока Белорусской атомной станции составляет 78 процентов, об этом заявил министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич, сообщает БЕЛТА.

По словам министра, осуществляется монтаж основного технологического оборудования, технологических систем, прокладка кабельной продукции, работа по вертикальной планировке и строительству дорог.

Виктор Каранкевич также рассказал, что первый энергоблок Белорусской атомной станции с момента включения в объединенную энергосистему страны выработал 1,5 миллиарда кВтч электроэнергии.

"В настоящее время на первом энергоблоке проходит этап опытно-промышленной эксплуатации. С момента включения энергоблока в сеть уже выработано около 1,5 млрд кВтч электрической энергии, - сказал Виктор Каранкевич. - В дальнейшем мы планируем завершать этап опытно-промышленной эксплуатации - проведение динамических испытаний с последующим переходом на комплексное опробование первого энергоблока в течение 15 суток работы на полной номинальной мощности".

По словам министра, после этого будет организована работа по приемке блока в промышленную эксплуатацию правительственной приемочной комиссией.