Завода нет, но сайт "Москвича" работает. Можно посмотреть на цены 2001 года

Сборка машин на АЗЛК завершилась в 2001 году. Но выяснилось, что сайт автомобильной марки "Москвич" до сих пор существует.

Посетителям ресурса предлагается приобрести большое количество моделей и дополнительного оборудования. Даже можно посмотреть прайс-листы 2001 года. При этом в цены уже включены НДС (20%) и налог с продаж (5%).

Итак, к примеру, доступен "Москвич-2141" "Святогор" с 1,6-литровым двигателем ВАЗ за 121 100 рублей, с моторами УЗАМ объёмом 1,7 литра (115 800 рублей) и 1,8 литра (120 700 рублей), с двухлитровым агрегатом Renault (158 200 рублей). К слову, "Святогор" выпускался в кузове седан, хэтчбек, фургон, пикап.

Помимо этого, в начале 2000-х имелись в розничной продаже модели "Юрий Долгорукий" (от 144 000 рублей), "Дуэт" (138 700 рублей), "Князь Владимир" (от 154 500 рублей), "Иван Калита" (от 510 000 рублей), двух- и четырёхместные пикапы "Москвич-2335" (от 118 900 и от 157 400 рублей соответственно).

Наконец, для машин автомобильного завода "Москвич" отдельно приводится стоимость опционального оборудования. В список оснащения входит следующее: гидроусилитель руля, который оценивался в 21 498,75 рублей, полный электропакет (12 441,49 рублей), улучшенный интерьер (7 497 рублей), кондиционер (50 326,92 рубля), противотуманные фары (959,18 рублей), видеосистема (335 369,48 рублей), аудиосистема (от 5 239,08 рублей), кожаный салон и хромированные пороги для модели "Князь Владимир" - 25 026,75 рублей и 2 033,45 рублей соответственно.