Зеленский созвал заседание СНБО для принятия "оперативных решений"

Совет национальной безопасности Украины соберется в пятницу, 26 февраля, "в связи с необходимостью принятия оперативных решений по актуальным вопросам" госбезопасности, сообщает пресс-служба президента страны.

Заседание инициировал глава государства Владимир Зеленский. Организацией мероприятия занялся секретарь СНБО. Повестку заседания пока не обнародовали.

Как напоминает РИА Новости, заседание состоится на фоне введения санкций в отношении 19 юридических и восьми физических лиц. Ранее сообщалось, что в Киеве начались обыски и аресты в офисе "Оппозиционной платформы" Виктора Медведчука.