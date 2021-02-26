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26.02.2021 00:27
Рубрика: В мире

Зеленский созвал заседание СНБО для принятия "оперативных решений"

Совет национальной безопасности Украины соберется в пятницу, 26 февраля, "в связи с необходимостью принятия оперативных решений по актуальным вопросам" госбезопасности, сообщает пресс-служба президента страны.

Фото: REUTERS
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Заседание инициировал глава государства Владимир Зеленский. Организацией мероприятия занялся секретарь СНБО. Повестку заседания пока не обнародовали.

Как напоминает РИА Новости, заседание состоится на фоне введения санкций в отношении 19 юридических и восьми физических лиц. Ранее сообщалось, что в Киеве начались обыски и аресты в офисе "Оппозиционной платформы" Виктора Медведчука.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине

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