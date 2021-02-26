Федеральный закон от 24 февраля 2021 г. N 15-ФЗ "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 9 февраля 2021 года

Одобрен Советом Федерации 17 февраля 2021 года

Статья 1

Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 52, ст. 4921; 2007, N 41, ст. 4845; 2008, N 52, ст. 6226; 2011, N 1, ст. 45; N 45, ст. 6324; 2013, N 30, ст. 4050; N 43, ст. 5442; N 52, ст. 6947; 2014, N 11, ст. 1094; 2015, N 1, ст. 58; N 10, ст. 1411; 2016, N 27, ст. 4256; 2017, N 31, ст. 4800; 2018, N 1, ст. 84; N 42, ст. 6375) следующие изменения:

1) статью 38928 дополнить частью пятой следующего содержания:

"5. В резолютивной части апелляционных приговора, определения или постановления должны также содержаться разъяснения о порядке и сроках их обжалования в соответствии с требованиями главы 471 настоящего Кодекса, о праве осужденного и оправданного ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.";

2) часть третью статьи 38933 изложить в следующей редакции:

"3. Апелляционные приговор, определение или постановление в течение 7 суток со дня их вынесения направляются вместе с уголовным делом для исполнения в суд, постановивший приговор или вынесший иное итоговое судебное решение. Копия апелляционных приговора, определения или постановления незамедлительно после их вынесения направляется в суд, постановивший приговор или вынесший иное итоговое судебное решение, для ее вручения в порядке, установленном частью первой1 статьи 393 настоящего Кодекса.";

3) статью 393 дополнить частью первой1 следующего содержания:

"11. Копия приговора, определения или постановления суда, вступивших в законную силу, и копия апелляционных приговора, определения или постановления вручаются осужденному или оправданному, его защитнику и обвинителю, а также направляются администрации места содержания под стражей, администрации места отбывания наказания для вручения осужденному, содержащемуся под стражей, в течение 3 суток со дня поступления копии апелляционных приговора, определения или постановления в суд, постановивший приговор или вынесший иное итоговое судебное решение. Если приговор или иное итоговое судебное решение не обжаловались, то их копии вручаются осужденному или оправданному, их защитнику и обвинителю, а также направляются администрации места содержания под стражей, администрации места отбывания наказания для вручения осужденному, содержащемуся под стражей, в течение 3 суток со дня вступления в законную силу приговора или иного итогового судебного решения. В те же сроки копии судебных решений могут быть вручены потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику и их представителям при наличии ходатайства указанных лиц.";

4) в статье 4013:

а) наименование изложить в следующей редакции:

"Статья 4013. Порядок и сроки подачи кассационных жалобы, представления, порядок восстановления срока кассационного обжалования";

б) дополнить частями четвертой - шестой следующего содержания:

"4. Кассационные жалоба, представление, подлежащие рассмотрению в порядке, предусмотренном статьями 4017 и 4018 настоящего Кодекса, могут быть поданы в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу приговора или иного итогового судебного решения, а для осужденного, содержащегося под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии такого судебного решения, вступившего в законную силу.

5. Пропущенный по уважительной причине срок кассационного обжалования, установленный частью четвертой настоящей статьи, может быть восстановлен судьей суда первой инстанции по ходатайству лица, подавшего кассационные жалобу, представление. Отказ в его восстановлении может быть обжалован в порядке, предусмотренном главой 451 настоящего Кодекса.

6. В случае пропуска срока, установленного частью четвертой настоящей статьи, или отказа в его восстановлении кассационные жалоба, представление на приговор или иное итоговое судебное решение подается непосредственно в суд кассационной инстанции и рассматривается в порядке, предусмотренном статьями 40110 - 40112 настоящего Кодекса.";

5) в части первой статьи 40110 слова "частью третьей" заменить словами "частями третьей и шестой".

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

2. Установить, что лица, не воспользовавшиеся правом на обжалование в кассационном порядке приговора или иного итогового судебного решения, вступивших в законную силу в период с 1 октября 2019 года и до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, вправе обжаловать это судебное решение в кассационном порядке в течение шести месяцев со дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

Президент Российской Федерации В. Путин