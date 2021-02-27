Боец ММА Александр Емельяненко не собирается завершать карьеру

Известный боец ММА Александр Емельяненко заявил, что не намерен завершать карьеру, а также поделился планами.

После поражения от Магомеда Исмаилова летом прошлого года боец ММА Александр Емельяненко пропал из поля зрения любителей смешанных единоборств. На прошедшем турнире ACA 118 в Москве он побывал в качестве гостя и рассказал о планах на будущее. 39-летний боец заявил, что не готов завершать карьеру. "Я молодой еще. Я без травм, полон сил, полон энергии. Я готов драться еще долго", - цитирует его слова "Спорт-Экспресс".

По словам Емельяненко, он готов рассмотреть любые предложения, в том числе и от организации Hardcore FC, которая проводит бои на голых кулаках. "Буду драться на голых кулаках. Мне вообще без разницы, что это будут за поединки. Есть несколько предложений от нескольких организаций - кто убьет меня деньгами, там и буду выступать. И ACA заинтересованы, чтобы я у них выступил. Хотел реванша с Исмаиловым, но он отказался. Сейчас мне вообще без разницы против кого драться, кого поставят, того и буду бить", - сказал боец. При этом Емельяненко отметил, что пока далек от идеальной формы. "Сейчас я вообще не в форме. Пару килограмм лишних набрал. Думаю, пару месяцев мне будет достаточно, чтобы войти в форму. Завтра еду на сборы в Подмосковье. Буду тренироваться, готовиться", - сказал он.

За карьеру в ММА Александр Емельяненко провел 37 боев, в которых одержал 28 побед, потерпел 8 поражений, а еще один поединок завершился вничью.