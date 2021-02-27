Новости

Певица Людмила Лядова госпитализирована с коронавирусом 19:19
В Черном море начались военные учения НАТО 19:08
В США начали проверку вышедшей из "Северного потока-2" компании 18:46
Горбачев посоветовал Путину и Байдену встретиться 18:34
Большунов признался, что неделю назад не знал, выступит ли на ЧМ 18:28
Опубликовано видео победного финиша лыжника Большунова на ЧМ 18:17
Пара фигуристов Мишина-Галлямов выиграла короткую программу в финале КР 18:10
В Южной Корее за сутки от COVID-19 привилось более 18 тысяч человек 18:09
Министр спорта РФ заявил, что гордится победой Большунова на ЧМ 18:04
Президент Армении отказался увольнять начальника Генштаба 17:53
Ученые установили сроки "размораживания" Северного Ледовитого океана 17:40
Лыжник Большунов заявил, что контролировал ход победной для себя гонки на ЧМ 17:25
Косторная рассказала о новой произвольной программе 17:22
Один человек погиб при взрыве в больнице украинского города Черновцы 16:04
В Помпеях нашли отлично сохранившуюся колесницу I века 15:57
В РФС посчитали верным пенальти в ворота "Спартака" в матче КР с "Динамо" 15:28
В Ярославле отправлены под домашний арест два сотрудника ФСИН 14:42
Главы Минобороны РФ и Армении обсудили обстановку в Нагорном Карабахе 14:24
В Страсбурге ввели бесплатный проезд для детей 14:04
Таксист сбил пешехода с младенцем в коляске на востоке Москвы 14:00
В Казани начался всероссийский фестиваль общества "Трудовые резервы" 13:54
Театр им. Вахтангова представит премьеру "Короля Лира" Юрия Бутусова 13:18
ДТП с участием экскаватора произошло на Ленинградском шоссе в Москве 12:49
Музей Победы подготовил специальную программу к 28 февраля 12:39
Андрей Бочкарев: В промзоне "Огородный проезд" построят комплекс офисных зданий 12:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем приемные родители объединяются вместе
Зачем приемные родители объединяются вместе
1 марта - награждение победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!"
1 марта - награждение победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!"
В Кадастровой палате разъяснили, как правильно дарить квартиры и дома
В Кадастровой палате разъяснили, как правильно дарить квартиры и дома
27.02.2021 18:28
Рубрика: Спорт

Большунов признался, что неделю назад не знал, выступит ли на ЧМ

Текст: Максим Домчев

Чемпион мира в скиатлоне 2021 года российский лыжник Александр Большунов рассказал после победной гонки, что неделю назад не был уверен в том, что сможет выступить в Германии. Причина в том, что незадолго до старта соревнований он сильно простудился.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Опубликовано видео победного финиша лыжника Большунова на ЧМ

"Еще неделю назад у меня было плохое состояние, я простудился в горах. Ровно семь дней назад я не знал, смогу ли бежать спринт. Были мысли, что чемпионат мира пролетит мимо меня. Я рад, что сделал правильные выводы и вовремя спустился с гор. На следующий день мне стало легче. Сейчас мое состояние говорит о том, что всё правильно было сделано. Телефон пока не брал в руки, не знаю, что там происходит, какие поздравления", - сказал Большунов в эфире "Матч ТВ".

Относительно тактики на гонку чемпион признался, что понимал, каким образом он сможет добиться победы. Поэтому с самого начала второй половины дистанции начал совершать рывки, чтобы измотать норвежцев.

"Я рад, что эта тактика принесла мне звание чемпиона мира. У меня был план, как делать, я рад, что он сработал", - сказал он.

Министр спорта РФ заявил, что гордится победой Большунова на ЧМ
Спорт Виды спорта Зимний спорт

Главное сегодня

Главы Минобороны РФ и Армении обсудили обстановку в Нагорном Карабахе
Пушков прокомментировал планы США ввести новые санкции против России
Чешские власти ограничили передвижение жителей страны
Эпидемиолог: COVID-19 станет сезонным заболеванием в ближайшее время
В ДОМ.РФ оценили потенциал снижения ставок по ипотеке
Кафельников рассказал, чего Медведеву не хватило для победы на Australian Open
Знаменитый гольфист Тайгер Вудс попал в серьезное ДТП