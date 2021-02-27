Большунов признался, что неделю назад не знал, выступит ли на ЧМ

Чемпион мира в скиатлоне 2021 года российский лыжник Александр Большунов рассказал после победной гонки, что неделю назад не был уверен в том, что сможет выступить в Германии. Причина в том, что незадолго до старта соревнований он сильно простудился.

"Еще неделю назад у меня было плохое состояние, я простудился в горах. Ровно семь дней назад я не знал, смогу ли бежать спринт. Были мысли, что чемпионат мира пролетит мимо меня. Я рад, что сделал правильные выводы и вовремя спустился с гор. На следующий день мне стало легче. Сейчас мое состояние говорит о том, что всё правильно было сделано. Телефон пока не брал в руки, не знаю, что там происходит, какие поздравления", - сказал Большунов в эфире "Матч ТВ".

Относительно тактики на гонку чемпион признался, что понимал, каким образом он сможет добиться победы. Поэтому с самого начала второй половины дистанции начал совершать рывки, чтобы измотать норвежцев.

"Я рад, что эта тактика принесла мне звание чемпиона мира. У меня был план, как делать, я рад, что он сработал", - сказал он.