Cadillac XT6 превратили в нестандартный лимузин

Американская фирма Sayers & Scovill (S&S), специализирующаяся на изготовлении лимузинов и катафалков на базе автомобилей Cadillac, добавила в свою гамму очень необычный автомобиль - лимузин на базе кроссовера Cadillac XT6 с переделанной под стиль седанов задней частью.

Удлинение кузова сделали традиционным способом - за счет центральной вставки. Помимо этого, компания дальше перенесла заднюю ось, расширила проемы, использовала оригинальные дверные панели с прямым разъемом. Переделка задней части под седан потребовала изготовления собственных крыльев, крышки багажника, изменения задней стойки и внутренних панелей. Добавлены две центральные двери, то есть XT6-лимузин представляет собой шестидверный автомобиль.

С учетом того, что габаритная длина обычного серийного XT6 составляет 5050 мм, детище S&S имеет от носа до хвоста около 6 метров, если не больше.

Напомним, Cadillac XT6 производится с 2020 года. Это полноразмерный кроссовер, который General Motors параллельно выпускает в США и Китае. Автомобиль построен на модульной платформе C1XX, оснащается бензиновыми моторами объемом 2,0 и 3,6 л. Первый - турбированный, мощностью 237 л.с., второй - атмосферный, 310 л.с. В Россию официально поставляется вариант с турбоагрегатом, он стоит от 4 450 000 рублей.