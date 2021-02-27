Чешские власти ограничили передвижение жителей страны

Правительство Чехии с первого марта на три недели ограничило передвижение жителей границами районов проживания. Режим чрезвычайной ситуации в республике продлен до 28 марта в связи со сложной эпидемиологической ситуацией.

"Исключения допустимы лишь в случаях поездок на работу, оказания помощи близким, а также неотложного посещения государственных учреждений и врачей", - цитирует ТАСС первого вице-премьера и главу МВД Чехии Яна Гамачека.

Чтобы покинуть районы проживания необходимо иметь разрешительной документ, например, справку с места работы. При проверке разрешение необходимо предоставить полиции. Граждане пишут заявление с указанием цели выезда на специальном бланке.

Правительство также ограничило на три недели встречи родственников, которые раздельно проживают на территории одного административного района. Визиты возможны только для оказания помощи больным или инвалидам. Прогулки на свежем воздухе с понедельника можно будет совершать лишь по территории своего населенного пункта без права выезда за его пределы.

На улицах соблюдение масочного режима будет контролировать полиция. Максимальная сумма штрафа для физических лиц составляет 1,2 тысячи евро. С 25 февраля жители республики в местах массового скопления людей должны носить сразу две маски. Министр здравоохранения страны Ян Блатны пояснил, что вместо двух масок можно будет использовать респираторы, которые имеют степень защиты FFP2 или KN95. Допускаются также и другие средства с эффективностью фильтрации воздуха не менее 95 процентов.

В Чехии практически не осталось коек для интенсивной терапии, не хватает также квалифицированного персонала. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш провел консультации по поводу оказания помощи с премьером Саксонии Михаэлем Кречмаром, информирует портал ceskenoviny.cz.