Елена Вяльбе: От победы Большунова испытываю гордость, радость и счастье

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в интервью "РГ" рассказала о переживаниях на финише мужского скиатлона на чемпионате мира и отметила важность победы Александра Большунова.

В субботу Большунов завоевал свою первую медаль на чемпионатах мира по лыжным видам спорта - он победил в скиатлоне на 30 километров. Эта награда также стала первой для сборной России на текущем мировом первенстве в немецком Обестдорфе.

Какие эмоции от этом долгожданной для Александра и всех болельщиков победы на чемпионате мира?

Елена Вяльбе: Самые прекрасные эмоции - гордость, радость и счастье!

Сегодня Большунов лидировал большую часть гонки. Получается, что выбранная тактика не оглядываться, идти первым и стараться измучить соперников была единственным правильным решением?

Елена Вяльбе: Если он победил, то все сделал правильно (смеется).

Не было ли у вас опасений в исходе гонки, когда Большунов находился в окружении сразу пяти норвежцев?

Елена Вяльбе: Конечно, было. Подобное происходит далеко не первый раз. Сердце периодически екало, конечно. Но по Саше было видно, что он шел хладнокровно и без надрыва шел.

Как вы отреагировали на рывок Большунова незадолго до финиша?

Елена Вяльбе: На спуске было видно, что он пошел по внутреннему радиусу, почти на грани, и в этот момент я поняла, что сейчас Саша должен выдать всю свою спринтерскую мощь. И он именно так и сделал.

Другие россияне выступили не так успешно. Что произошло?

Елена Вяльбе: В целом, выступили не так сильно… Я ожидала, что Якимушкин заедет в шестерку, но что-то не пошло. Но победа Большунова должна прибавить команде настроения. Главное, чтобы ребята, которые неудачно выступили, не сильно огорчились. Будем надеяться, что и на них эта победа отразится положительно.