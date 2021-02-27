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Рубрика: В мире

Эр-Рияд отверг заключения разведки США по делу Хашкаджи

Власти Саудовской Аравии отвергают все заключения из доклада, подготовленного разведкой США, об убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи в 2018-м году.

Фото: AFP/SAUL LOEB
Байден ознакомился с докладом спецслужб США об убийстве Хашкаджи

"Правительство королевства категорически отвергает содержащиеся в докладе оскорбительные и неверные выводы о руководстве королевства, которые никоим образом не могут быть приняты", цитирует ТАСС заявление саудовского МИД, сделанное телеканалу "Аль-Арабия".

В Эр-Рияде указали, что власти страны уже предприняли "все необходимые судебные меры для расследования произошедшего и привлечения виновных к ответственности".

Напомним, что по итогам доклада разведки Белый дом объявил о включении в санкционный список 76 граждан Саудовской Аравии.

В мире Ближний Восток Саудовская Аравия

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