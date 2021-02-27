Как правильно ездить в гололед. Семь советов

Резкие перепады температур, снежная кашица, наледь и так называемый черный лед (тонкая ледяная пленка на асфальте), незаметный водителю, требуют повышенного внимания на дороге. Чтобы справиться с такими непростыми дорожными условиями, нужно четко соблюдать следующие правила.

Правильная дистанция

Расстояние до автомобиля, который движется впереди вас, должно быть как минимум в два раза больше, чем в бесснежный (весенне-летне-осенний) период. Разумеется, делаем поправку на используемые шины. В случае с шиповкой дистанцию можно немного сократить, с "липучкой" - чуть увеличить.

Не забывайте следить также за боковым интервалом. Уделите этому вопросу внимание прежде всего потому, что в снегопады обзорность ухудшается, и вы рискуете попасть в "мертвую зону" для другого водителя. Кроме того, выработайте правило в скользких поворотах двигаться в шахматном порядке. Если соседний автомобиль сорвется в занос, у вас останется пространство и время для маневра.

Правильная скорость

Разрешенную скорость в гололед смело урезайте на треть, а лучше - на половину. Иными словами, двигаясь по нерасчищенной или плохо расчищенной и подтаявшей зимней трассе, вместо привычных крейсерских 90-120 км/ч держите 70-90 км/ч.

Соответственно не забывайте перестроиться из обгонного левого ряда в средний или правый. В скользких поворотах снижайте скорость опять-таки вдвое относительно рекомендованной и во всех случаях не превышайте 40-50 км/ч.

Помните, что именно на виражах усиливается риск подтапливания снега в результате контакта с шинами других машин, а потому примите максимальные меры предосторожности. Снижайте скорость плавно, задолго до начала поворота.

Торможение и работа коробкой

Даже если ваш автомобиль оснащен ABS и системой стабилизации, выработайте привычку в гололед тормозить плавно и в то же время прерывисто, не допуская полной блокировки колес. При каждом торможении старайтесь прощупать трассу и оценить интенсивность замедления.

Избегайте как экстренных торможений, в пол, так и резких ускорений. В противном случае вы можете спровоцировать увод с курса. Не менее важно правильно выбирать передачи. В большей степени это касается автомобилей с механической трансмиссией. Выбирая пониженные передачи (например, двигаясь на "второй" там, где при обычных условиях вы выбрали бы "третью"), вы осуществляете торможение двигателем, увеличивая подачу тяги и повышая курсовую устойчивость.

Владельцам машин с автоматизированными трансмиссиями имеет смысл выбрать режимы "Зимний" или "Eco", при которых реакция автомобиля на "газ" притупляется. Можно также понизить передачу, как и в случае с "механикой", осуществляя торможение двигателем.

Работа рулем

Во время поездок в снегопад и гололед имеет смысл максимально ограничить угол работы рулем. Даже в поворот старайтесь входить так, чтобы не крутить руль больше чем на 30 градусов. И уж тем более избегайте резких управляющих действий, которые на зимней дороге могут спровоцировать увод автомобиля в занос.

Кроме того, старайтесь минимизировать перестроения из ряда в ряд. Если перестраиваться необходимо, совершайте маневр на ровном газу и поменьше крутите "баранку".

Что делать в случае заноса

Если срыв в занос произошел, придерживайтесь следующих правил. Смотрите в том направлении, куда намерены направить машину.

Помните, что лучше заехать в сугроб на обочине, чем на "встречку". "Вытаскивая" машину из заноса, выкрутите руль в сторону увода с траектории. На переднеприводных машинах при этом - добавьте газа и плавно выправите руль, на заднеприводных - отпустите ненадолго "газ" и добавьте его, когда колеса вновь обретут сцепление.

Как брать скользкие подъемы

Переключение передач во время подъема может спровоцировать неуправляемый занос, а потому необходимо заранее, до начала скользкого участка выбрать нужную передачу, которая в любом случае должна быть пониженной.

Спускаться со скользких уклонов также нужно на максимально низкой передаче, если это позволяют условия движения. Кроме того, и при подъеме и на спуске избегайте резких нажатий на "газ". Резкие маневры (обгон, объезды препятствий) на скользкой дороге также противопоказаны.

Езда в колее

Отдельный случай, требующий от водителя повышенного внимания, - езда по накатанным продольным снежным выбоинам.

В этих условиях водитель должен держаться за "баранку", с одной стороны, крепко, но с другой, практиковать так называемое уступающее руление, позволяя рулю смещаться на небольшие углы, условно говоря, немного "болтаться" влево и вправо.

Если вы решили перестроиться в другой ряд или осуществить обгон, необходимо выбираться из колеи под острым углом, медленно поворачивая руль. Если колея, условно говоря, "не пускает", чтобы выбраться, следуйте следующему алгоритму. Бросаем "газ" перед началом маневра (так вы загрузите передние колеса массой автомобиля) и осуществляем рывковый поворот руля. Как только передние колеса выехали из колеи, выравниваем руль и плавно нажимаем на "газ", стабилизируя автомобиль.