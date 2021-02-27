Канал AMC отложил премьеру финала сериала "Лучше звоните Солу"

Поклонникам блестящего сериала "Лучше звоните Солу", приквела-спин-оффа великого сериала "Во все тяжкие", скорее всего придется подождать премьеры шестого, финального сезона шоу еще год.

Об этом сообщил The Wrap, уточняя, что, согласно словам главы AMC Networks Джоша Сапана, "премьера сезона, вероятно, не состоится ранее начала 2022 года".

Причина - продолжающиеся вызванные пандемией коронавируса проблемы, не все из которых пока удается решить.

Съемки сезона стартуют в марте и лишь при самом благоприятном исходе зритель может рассчитывать, что его премьера состоится в конце текущего года. Но пока, акцентирует Сапан, они все-таки ориентируются на первый квартал 2022-го.

Ранее Боб Оденкерк, исполнитель роли пройдохи-юриста, уверил, что в финальном сезоне зрителя ждет "форменное безумие, от которого у вас ноги отвалятся".