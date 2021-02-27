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Канал AMC отложил премьеру финала сериала "Лучше звоните Солу"

Новости
    27.02.2021, 19:35
Текст:   Олег Усков

Поклонникам блестящего сериала "Лучше звоните Солу", приквела-спин-оффа великого сериала "Во все тяжкие", скорее всего придется подождать премьеры шестого, финального сезона шоу еще год.

Фото: kinopoisk.ru
Вышел русский трейлер царьпанк-фэнтези "Тень и кость"

Об этом сообщил The Wrap, уточняя, что, согласно словам главы AMC Networks Джоша Сапана, "премьера сезона, вероятно, не состоится ранее начала 2022 года".

Причина - продолжающиеся вызванные пандемией коронавируса проблемы, не все из которых пока удается решить.

Съемки сезона стартуют в марте и лишь при самом благоприятном исходе зритель может рассчитывать, что его премьера состоится в конце текущего года. Но пока, акцентирует Сапан, они все-таки ориентируются на первый квартал 2022-го.

Ранее Боб Оденкерк, исполнитель роли пройдохи-юриста, уверил, что в финальном сезоне зрителя ждет "форменное безумие, от которого у вас ноги отвалятся".

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