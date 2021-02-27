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27 февраля 2021 г.

Распоряжение губернатора Курской области от 26 февраля 2021 года № 51-рг "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности"

Дата подписания 26 февраля 2021 г.
Опубликован 27 февраля 2021 г.

Документ является поправкой к

Распоряжение губернатора Курской области от 10 марта 2020 года № 60-рг "О введении режима повышенной готовности"

Во изменение распоряжения Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности":

1. Внести в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности" (в редакции распоряжений Губернатора Курской области от 01.02.2021 No 30-рг, от 05.02.2021 № 36-рг, от 11.02.2021 № 37-рг, от 17.02.2021 Ns 46-рг, от 20.02.2021 № 49-рг) следующие изменения:

абзац первый пункта 5 после слов "по 28 февраля 2021 года" дополнить словами ", с 1 марта 2021 года по 14 марта 2021 года";

пункт 7 исключить.

2. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением абзаца третьего пункта 1, который вступает в силу с 9 марта 2021 года.

Губернатор Курской области Р.В.Старовойт



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