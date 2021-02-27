"Локомотив" обыграл ЦСКА в матче 20-го тура РПЛ

Московский "Локомотив" во второй раз в сезоне обыграл ЦСКА. Во встрече 20-го тура "красно-зеленые" победили армейцев со счетом 2:0.

Перед дерби ЦСКА лишился Игоря Акинфеева из-за болезни. Разумеется, потеря капитана и многолетнего стража ворот не могла не сказаться на команде. "Красно-синим" пришлось срочно возвращать из аренды Илью Помазуна, но вряд ли его можно назвать равнозначной заменой Акинфееву.

Уже в первом тайме "Локомотив" забил оба мяча: на шестой минуте после сольного прохода отличился Лисакович, а прямо перед перерывом мощным ударом с левой ноги забил Крыховяк. Армейцы хоть и владели мячом чуть больше, но за весь тайм создали лишь один опасный момент, когда Хосе Саломон Рондон пробил в Маринато Гилерме.

Во второй половине ЦСКА чуть активизировался и даже мог сократить отставание в счете. На 72-й минуте после просмотра VAR арбитр Павел Кукуян назначил пенальти в ворота хозяев, но Никола Влашич его не реализовал. В то же время главный тренер "Локомотива" Марко Николич получил красную карточку за то, что накричал на рефери.

"Железнодорожники" спокойно довели матч до победы и выиграли первый матч в Премьер-лиге с начала декабря. В турнирной таблице "Локомотив" поднялся на шестое место с 31 набранным очком. ЦСКА же остается вторым (37 очков). Впрочем, уже завтра обогнать армейцев может "Спартак", если одолеет на своем поле казанский "Рубин".