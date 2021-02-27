Министр спорта РФ заявил, что гордится победой Большунова на ЧМ

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что гордится победой Александра Большунова в скиатлоне на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.

В субботу Большунов первым пересек финишную черту в скиатлоне. Это первая награда, которую завоевали российские спортсмены на текущем чемпионате мира.

"Очень рад победе Александра Большунова, горжусь его достижением. Отлично сработала вся команда, включая сервисменов и тренеров. Победа досталась в напряженной борьбе со всей командой Норвегии. Большунов сумел на последнем круге выложиться и проявить себя во всей красе, очень тяжело дался ему этот успех", - приводит слова Матыцина ТАСС.

Министр также пожелал "успеха в дальнейших гонках не только Большунову, но и всей нашей лыжной дружине".

Для Большунова, который второй год подряд выиграл общий зачет Кубка мира, нынешнее золото стало первым в карьере, выигранном на чемпионатах мира. Ранее россиянин трижды занимал вторые места и один раз - третье.