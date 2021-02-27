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Рубрика: Общество

Названы самые полезные и опасные для здоровья фрукты

Текст: Алексей Иванов

Любителям фруктов стоит иметь в виду, что при определенных обстоятельствах они могут навредить организму. В первую очередь - из-за высокого содержания фруктозы в сладких плодах.

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Чрезмерное потребление этого моносахарида ведет к повышению уровня холестерина в крови, появлению висцерального жира и нарушению обмена веществ. В крайнем случае может развиться и сахарный диабет, рассказала радио Sputnik кандидат медицинских наук, диетолог Римма Мойсенко. Чтобы избежать подобных проблем, стоит отказаться от перезревших и мягких фруктов.

Еще одна потенциальная опасность - аллергические реакции на экзотические для нас фрукты. Поэтому киви, ананасы, бананы и манго стоит употреблять с определенной осторожностью. Помимо этого, надо учесть, что некоторые фрукты вызывают усиленное брожение в кишечнике. Например, таким свойством обладают цитрусовые и виноград, а также черная смородина и крыжовник.

Если проблемы с ЖКТ - уже установленный факт, то фрукты и ягоды из рациона лучше убрать совсем. По мнению Риммы Мойсенко, в таком случае максимум, что может позволить себе человек - это пара яблок и одна жесткая груша в неделю, немного фиников. А вот лимоны диетолог, напротив, назвала очень полезными, так как в них содержится шестикомпонентная система витамина С, которая имеет в своем составе большое количество биофлавоноидов и пектины. С осторожностью к этому фрукту должны подходить лишь те, у кого повышен уровень кислотности в желудке.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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