Определились пары первого раунда плей-офф КХЛ

Определились пары первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

По итогам завершившегося в субботу регулярного чемпионата КХЛ стали известны все пары первого раунда плей-офф. Победитель регулярки и сильнейший клуб Запада ЦСКА сыграет против "Спартака", который получил путевку в матчи на вылет последним в лиге. Второй клуб Запада, питерский СКА, сыграет против минского "Динамо". Соперником московского "Динамо" стала череповецкая "Северсталь", а "Локомотив" из Ярославля встретится с "Йокеритом" из Хельсинки.

На Востоке сильнейший клуб - казанский "Ак Барс" - в первом раунде сыграет с нижегородским "Торпедо". Соперником омского "Авангарда" стал "Автомобилист" из Екатеринбурга, "Металлург" из Магнитогорска сойдется на льду с "Барысом" из Казахстана, а уфимский "Салават Юлаев" - с челябинским "Трактором".

Стартовые матчи серий пройдут 2 и 3 марта.