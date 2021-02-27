Почему в сенате США предстоят серьезные дискуссии по помощи от COVID-19

Глава Белого дома одобрил голосование, которое прошло в палате представителей конгресса, назвав его "большим шагом к прекращению пандемии и восстановлению американской экономики". План Байдена по выплате наличных средств физическим лицам, сотрудникам предприятий, пострадавшим от COVID-19, был принят палатой представителей 219 голосами "за" и 212 "против". "Американская общественность ясно дала понять, что поддерживает мой план", - заявил Байден, выступая в зале Рузвельта Белого дома.

Данный план предусматривает оплату вакцин и медицинских средств от коронавируса, а также выделение финансовой помощи домашним хозяйствам, малым предприятиям, правительствам штатов и местным властям. Самые дорогие статьи законопроекта включают прямые выплаты в размере 1400 долларов физическим лицам, федеральное пособие по безработице в размере 400 долларов в неделю до 29 августа и помощь тем, кто испытывает трудности с оплатой арендной платы и жилищной ипотеки во время пандемии, а также увеличение суммы налоговых льгот для детей и федеральных субсидий на медицинское страхование. Он также подразумевает выплаты миллиарды долларов для школ и колледжей, производителей продуктов питания и таких проблемных отраслей, как авиалинии, рестораны, бары и концертные площадки.

В сенате, отмечают эксперты, предстоят сложные дебаты по данному документу. Большая часть законодателей верхней палаты конгресса выступает против усилий Белого дома поднять минимальную заработную плату в стране в условиях пандемии до 15 долларов в час. Республиканцы, которые поддерживали предыдущие расходы на COVID-19 во время правления Трампа, заявили, что "большая часть нынешнего пакета не нужна", в частности, резко раскритиковав статью расходов на строительство метро в избирательном районе Сан-Франциско, от которого постоянно баллотировалась в конгресс непримиримый критик Трампа, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. По их словам, только 9 процентов от общего количества средств пойдут непосредственно на борьбу с коронавирусом, отмечает Reuters.

Республиканцы заявляют, что законопроект "слишком дорог" и содержит ненужные "привилегии" для правительств штатов и местных властей, находящихся под управлением демократов. "Моим коллегам, которые называют этот законопроект смелым, я говорю, что он раздут", - сказал лидер республиканцев в палате представителей Кевин Маккарти, добавив, что в нем не сделан акцент на ключевые расходы на борьбу с пандемией.