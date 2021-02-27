Президент Армении отказался увольнять начальника Генштаба

Президент Армении Армен Саркисян вернул решение об увольнении начальника Генштаба ВС Оника Гаспаряна премьеру Николу Пашиняну со своими возражениями, сообщила президентская пресс-служба.

"Президент не встает на сторону какой-либо политической силы. Решение он принял, руководствуясь исключительно государственными и общенациональными интересами", - цитирует Sputnik Armenia заявление.

На принятие решения у Армена Саркисяна было 3 дня, срок истекал в субботу в 24:00. Если премьер-министр не отзовет свое решение и снова направит на подписание, президент может поставить вопрос о соответствия документа конституции.

Напомним, Генштаб 25 февраля потребовал отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Это произошло после того, как глава правительства снял с должности первого замначальника Генштаба ВС, генерал-лейтенанта Тирана Хачатряна. Во ответ Никол Пашинян заявил о попытке переворота и принял решение об увольнении начальника Генштаба.