Постановление губернатора Приморского края от 25 февраля 2021 года № 18-пг "О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 21 мая 2020 года № 65-пг "О введении дополнительных ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"

На основании Устава Приморского края, письма Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю от 18 февраля 2021 года № 1518 постановляю:

1. Внести в пункт 1 постановления Губернатора Приморского края от 21 мая 2020 года № 65-пг "О введении дополнительных ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" (в редакции постановлений Губернатора Приморского края от 22 мая 2020 года № 66-пг, от 28 мая 2020 года № 74-пг, от 29 июня 2020 года № 93-пг, от 29 июля 2020 года № 107-пг, от 27 августа 2020 года № 121-пг, от 30 сентября 2020 года № 141-пг, от 30 октября 2020 года № 156-пг, от 18 ноября 2020 года № 162-пг, от 23 декабря 2020 года № 185-пг, от 27 января 2021 года № 4-пг) следующие изменения:

1.1. Заменить слова "до 28 февраля" словами "до 31 марта";

1.2. В подпункте 1.3:

в абзаце первом:

заменить слова "в системе" словами "в личном кабинете в системе";

дополнить предложением следующего содержания:

"Инструкция по регистрации личного кабинета, по работе в системе "Портал пропусков", а также иная информация по вопросам, связанным с подачей заявок, размещается по адресу: http://listcovid.primorsky.ru/.";

изложить абзацы девятый - двенадцатый в следующей редакции:

"Новая заявка в отношении грузового транспортного средства, ранее заявленного к прибытию на прилегающую территорию, подается заявителем не ранее дня прибытия данного грузового транспортного средства на прилегающую территорию в соответствии с предыдущей заявкой.

Заявитель в личном кабинете вправе внести изменения в ранее направленную заявку в части изменения желаемой даты прибытия на прилегающую территорию и (или) государственного регистрационного номера прицепа (полуприцепа) либо отозвать ее. Внесение изменений в ранее направленную заявку, а также отзыв заявки допускается до даты размещения агентством на официальном сайте информации об идентификационных номерах заявок (с указанием даты и времени их поступления в агентство) и номерах транспортных средств с указанием даты их прибытия на прилегающую территорию.

В случае повторного направления заявки с указанием номера транспортного средства, документы по которому ранее отозваны заявителем, соответствующая заявка регистрируется в порядке общей очередности.

Заявки в отношении грузовых транспортных средств, планирующих прибыть на прилегающую территорию в связи с необходимостью последующего въезда на склад временного хранения и (или) осуществлением перевозки товаров, помещенных под таможенную процедуру реэкспорта в соответствии с Таможенным кодексом Евразийского экономического союза, регистрируются и включаются в реестр в порядке общей очередности в соответствии с настоящим постановлением.";

изложить абзацы тринадцатый - шестнадцатый в следующей редакции:

"Идентификационные номера заявок ежедневно размещаются агентством на официальном сайте Правительства Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.primorsky.ru (далее - официальный сайт).

Агентство:

ежедневно по согласованию с Владивостокским филиалом федерального государственного казенного учреждения "Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы" определяет исходя из прогнозной суточной пропускной способности соответствующего пункта пропуска количество и перечень грузовых транспортных средств, прибывающих на прилегающую территорию (далее - перечень). В перечень в соответствии с датой и временем поступления в агентство соответствующих заявок вне очереди включаются грузовые транспортные средства, перевозящие товары, помещенные под таможенную процедуру таможенного транзита (за исключением товаров, помещенных под таможенную процедуру реэкспорта), в отношении которых таможенным органом установлен срок таможенного транзита в соответствии с Таможенным кодексом Евразийского экономического союза;

размещает на официальном сайте информацию об идентификационных номерах заявок (с указанием даты и времени их поступления в агентство) и номерах транспортных средств с указанием даты их прибытия на прилегающую территорию (далее - информация о транспортных средствах) в соответствии со следующим графиком:";

изложить абзацы семнадцатый - девятнадцатый в следующей редакции:

"информация о транспортных средствах, определенных к прибытию на прилегающую территорию в воскресенье текущей недели, понедельник и вторник следующей недели, размещается на официальном сайте в пятницу текущей недели;

информация о транспортных средствах, определенных к прибытию на прилегающую территорию в среду текущей недели, размещается на официальном сайте в понедельник текущей недели;

информация о транспортных средствах, определенных к прибытию на прилегающую территорию в четверг текущей недели, размещается на официальном сайте во вторник текущей недели;";

дополнить абзацами следующего содержания:

"информация о транспортных средствах, определенных к прибытию на прилегающую территорию в пятницу текущей недели, размещается на официальном сайте в среду текущей недели;

информация о транспортных средствах, определенных к прибытию на прилегающую территорию в субботу текущей недели, размещается на официальном сайте в четверг текущей недели.

Въезд грузовых транспортных средств на прилегающие территории осуществляется однократно в период с 8:00 до 10:00 дня, установленного в соответствии с абзацем шестнадцатым настоящего подпункта, исключительно в соответствии с информацией о транспортных средствах,".

3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор Приморского края О.Н.Кожемяко







