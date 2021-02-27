Алена Косторная расплакалась после неудачного проката в Москве

Действующая чемпиона Европы Алена Косторная не смогла сдержать слез после неудачного проката короткой программы в финале Кубка России, который проходит в Москве и является отборочным на мартовский чемпионат мира в Швеции.

Косторная, переболевшая коронавирусом и пропустившая много стартов, так и не восстановила тройной аксель. Фигуристка исполнила обычный прыжковый набор: двойной аксель и тройной лутц, но потом ее подвел каскад. Алена с ошибкой приземлилась с тройного флипа, из-за чего смогла добавить к нему лишь двойной тулуп.

Спортсменка набрала за свой прокат 70,14 балла и стала лишь шестой. Она попала в сильнейшую разминку в произвольной программе, но от Елизаветы Туктамышевой и Дарьи Усачевой (третье и второе места, 77,74 и 79,12 балла соответственно) ее отделяет больше семи баллов. Не говоря уже об отставании от лидера Камилы Валиевой (88,71 балла).

Напомним, что Косторная к финалу КР поменяла обе программы. В короткой программе Билли Айлиш сменила музыка "Времена года" Антонио Вивальди.