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27.02.2021 12:07
Рубрика: Экономика

Андрей Бочкарев: На всем юго-западном участке БКЛ ведутся архитектурно-отделочные работы

Текст: Любовь Проценко

На юго-западном участке Большой кольцевой линии метро на всех станциях уже ведутся архитектурно-отделочные работы, монтаж внутренних инженерных систем и подключение станций к городским сетям. Об этом сообщил сегодня журналистам на субботнем объезде заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев. "Ориентировочно в марте завершим проходку двухпутного тоннеля от "Давыдково" до "Аминьевской", - сказал он. - На станции "Мичуринский проспект" монолитные работы выполнены на 80%, ведутся отделочные работы станции и служебных помещений, а также земляные работы по сооружению перехода через улицу Удальцова".

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Техническим ноу-хау специалистов "Моспроекта-3" стало решение сделать станцию 7-этажной, что позволило уменьшить занимаемую ею площадь.

На оставшихся станциях участка ситуация следующая. На "Аминьевской" монолитные работы завершены на 85%, ведутся работы по сооружению пешеходного перехода через Аминьевское шоссе и отделочные работы.

На "Проспекте Вернадского" монолитные работы завершены на 85%, завершены работы по монтажу силового оборудования в ТПП, а также к апрелю будут установлены эскалаторы.

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