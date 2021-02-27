В Гидрометцентре спрогнозировали новое похолодание в Москве

Похолодание начнется уже в субботу. Ветер с западного сменится на северный. Днем в столичном регионе температура будет близка к нулевой отметке, а в ночь на воскресенье сильно подморозит - до минус 5-8 градусов. Из-за этого на дорогах образуется сильная гололедица. В воскресенье днем - также чуть выше нулевой отметки. Ночью снова до минус 7-8 градусов. А вот в начале недели, когда уже начнется март, снова предстоит повышение температуры. По предварительным расчетам, 4 марта температура повысится до плюс 7 градусов. И по ночам уже не будет заморозков.

"Пока сильных морозов не прогнозируем, хотя в марте в Москве температура может понижаться и до минус 20 градусов, - пояснила Паршина. - Самая низкая температура в марте - минус 32,4 градуса - была 4 марта 1913 года. А самая высокая приходится на последние числа марта - 25 марта 2014 года было 19,7 градуса". Прошлый март оказался теплым, а нынешний, скорее всего, будет в пределах многолетних значений.

В Саратовской, Самарской областях, Башкирии в субботу сильный снег и ветер. В Удмуртии аномально холодно - по ночам ниже минус 30 градусов. До 28 февраля аномально холодно и в Пермском крае. Очень нестабильная погода на юге европейской территории. В то время, как в центре страны снег стремительно тает, в Волгоградской области он будет идти очень интенсивно вперемешку с дождем. Усугубит ситуацию сильный ветер. В Ростовской области в выходные также снежно, ветрено и скользко. В Калмыкии и на Ставрополье ситуация не лучше.

На Урале и юге Тюменской области морозно. В Томской, Омской и Новосибирской областях ночные морозы усилятся до минус 40 градусов, что ниже нормы конца февраля для этих регионов на 8-12 градусов.