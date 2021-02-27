Вильфанд рассказал о погоде в европейской части России в начале марта

Календарная весна в центре европейской части России начнется с потепления: первого марта в Москве и области столбики термометров поднимутся до отметки +3 градуса.

А еще в понедельник повысится атмосферное давление, предупредил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Согласно прогнозу синоптиков, новая рабочая неделя начнется с приятной погоды: будет облачно, но с прояснениями. "В этот день осадков не ожидается. Но, как и в предыдущие дни, сильная гололедица", - цитирует Вильфанда РИА Новости.

Как ранее писала "РГ", четвертого марта воздух в столице России прогреется до плюс 7 градусов. "Пока сильных морозов не прогнозируем, хотя в марте в Москве температура может понижаться и до минус 20 градусов", - рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина. По ее словам, в прошлом году март был теплым, а в этом, скорее всего, будет в пределах многолетних значений.