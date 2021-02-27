В Чечне приостановили работу 129 частных медицинских клиник

Проверка частных медклиник в Чечне специальной комиссией выявила множественные нарушения в их работе. Как сообщили в пресс-службе главы и правительства Чеченской Республики, спустя три месяца после начала проверок, временно закрыты 129 частных учреждений медицинской направленности.

- В период действия комиссии проверено 388 частных клиник. Деятельность 129 из них приостановлена в связи с выявленными нарушениями. В соответствии с поручением Рамзана Кадырова и с учетом эпидемиологической обстановки клиникам дано время на устранение недочетов, - приводит пресс-служба слова руководителя администрации главы и правительства Чечни Хас-Магомед Кадыров.

Глава республики поручил заместителю руководителя Роспотребнадзора региона лично проконтролировать работу остальных действующих клиник.

Как сообщалось ранее, Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поручил проверить на профессиональное соответствие частные клиники региона. По его мнению, там обнаруживались нарушения при диагностике и лечении коронавируса. В частности, он отметил завышенные цены анализов на COVID-19.