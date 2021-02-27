Пушков ответил на слова Байдена о принадлежности Крыма

Сенатор Алексей Пушков раскритиковал отказ президента США Джо Байдена признавать российский статус полуострова.

Весь мир знает, что Крым - это Россия, и от мнения Байдена этот исторический факт не изменится, написал Пушков в своем Telegram-канале. "И уж точно не Байдену решать за два миллиона крымчан, в какой стране им жить", - отметил российский сенатор, подчеркнув, что жители Крыма свой выбор сделали.

Ранее на заявление Байдена отреагировали в Крыму. По мнению первого вице-спикера Госсовета Крыма Ефима Фикса, рано или поздно к власти в США придут разумные и прагматичные политики, которые сделают ставку на дружественную по отношению к России и Крыму политику, и они обязательно признают полуостров российским. "Нам это признание или непризнание со стороны Байдена совершенно безразлично", - отметил представитель Крыма.