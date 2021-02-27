"Сочи" разгромил "Арсенал" и вышел на третье место в чемпионате России

В субботу футболисты "Сочи" в матче 20-го тура чемпионата России, крупно обыграв тульский "Арсенал" со счетом 4:0 (0:0), вышли на третье место. После этой победы "барсы", набрав 36 очков, обошли в турнирной таблице на один балл московский "Спартак".

Соперники на минувшей неделе синхронно вышли в четвертьфинал Кубка России, переиграв в 1/8 финала в гостях питерский "Зенит" и "Краснодар" - между прочим, российских представителей (правда, уже бывших) в Лиге чемпионов нынешнего сезона. И вот теперь могли улучшить свое положение в РПЛ, где гости, наоборот, находятся в зоне вылета.

Любопытно, что переехавший два с половиной года назад из Санкт- Петербурга клуб получил название "Сочи" и обосновался в Имеретинской низменности. Здесь же находится и олимпийский стадион "Фишт", где играет команда. Но после недавнего образования первой в стране федеральной территории "Сириус" эта арена вошла в его состав. И сегодня здесь пройдет первый в истории "Сириуса" футбольный поединок.

Хозяева, как известно, предпочитающие контратакующую тактику, от нее не отказались и в противостоянии с аутсайдером. Туляки тоже играли довольно осмотрительно. В результате до перерыва обе команды чаще сражались за мяч в центре поля.

Впрочем, "Сочи" все-таки действовал чуть острее, отметившись двумя дальними опасными ударами: выстрел Юсупова в броске отразил голкипер туляков Нигматуллин, а Нобоа в ворота не попал.

В свою очередь, "Арсенал" исполнил четыре угловых и показал, что собирается не только защищаться.

Однако уже в дебюте второй тайма "Сочи" резко прибавил, полностью захватил инициативу и трижды отличился буквально в течение восьми минут.

Сначала хозяевам удалась очень симпатичная атака, которую начал со своей половины центральный защитник Мевля. После нескольких быстрых передач Заика прострелил с правого фланга, а форвард российской сборной Заболотный получил возможность отправить мяч в сетку с трех метров - 1:0, 51-я минута.

Затем Нобоа с правого угла штрафной вывел к воротам Заболотного. Правда, нападающий до мяча не дотянулся, но выскочивший на передачу левый защитник Терехов вколотил снаряд в ближний угол - 2:0, 53-я минута.

Ну, а штрафной, классно исполненный издали Жоаозиньо (мяч влетел в левый верхний угол от Нигматуллина), стал вообще украшением матча - 3:0, 58-я минута.

Вскоре гости, получившие от "барсов" столь мощную сокрушительную серию ударов, пропустили еще один. Это Нобоа вывел идеальным пасом в центр штрафной Юсупова, который завершил разгром туляков, пробив в "девятку" - 4:0, 67-я минута.

Таким образом, минимум до завтрашнего дня, когда столичный "Спартак" сыграет с "Рубином", "Сочи" будет занимать третью строчку в первенстве страны. Заметим, столь высоко за свою историю "барсы" еще никогда не забирались.