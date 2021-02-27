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27.02.2021 15:05
Рубрика: Общество

Рогозин рассказал о пусковой программе космодрома Восточный в 2021 году

Текст: Наталия Ячменникова
Три пуска по федеральной космической программе планируется выполнить с космодрома Восточный в 2021 году. Также намечается много коммерческих запусков, заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

"У нас будет три пуска по федеральной космической программе, в том числе мы к концу года готовим пуск "Луны-25", - сказал он в видеозаписи, размещенной на YouTube-канале "Роскосмоса"​​​.

Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Рогозин рассказал Путину о возобновлении исследования Луны

Ранее источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что в этом году с Восточного по федеральной космической программе планируется осуществить три-четыре старта: с метеорологическим спутником "Метеор-М", двумя научными аппаратами "Ионосфера-М", лунной посадочной станцией "Луна-25" и, возможно, радиолокационным спутником наблюдения Земли "Кондор-ФКА". Позднее появилась информация, что запуск "Кондора" может быть отложен на 2022 год.

Ранее в компании "Главкосмос", входящей в "Роскосмос", сообщили, что 25 марта с Восточного пройдет первый в этом году запуск спутников OneWeb. В аэропорт Игнатьево города Благовещенска на самолете Ан-124-100 прибыли 36 новых космических аппаратов компании OneWeb, принадлежащей правительству Великобритании и группе компаний Bharti Global. "Роскосмос" планирует осуществить в этом году восемь запусков по программе OneWeb с космодромов Байконур, Восточный и Куру.

В регионах Общество Космос Правительство "Роскосмос" Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Космодром Восточный

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