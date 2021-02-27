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27 февраля 2021 г.

Постановление губернатора Самарской области от 26 февраля 2021 года № 37 "О внесении изменений в постановление Губернатора Самарской области от 16.12.2020 № 365 "О дальнейших мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области"

В соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 и статьей 11 Федерального закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" в целях минимизации риска распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Самарской области от 16.12.2020 № 365 "О дальнейших мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области" следующие изменения:

абзац первый пункта 2.9 после слов "по 28 февраля 2021 года включительно" дополнить словами ", с 1 по 14 марта 2021 года включительно";

пункт 3 дополнить подпунктом 16 следующего содержания:

"16) проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации граждан в Самарской области.";

в абзаце третьем пункта 3.1 слова "до 28 февраля" заменить словами "до 14 марта".

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте Правительства Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров



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