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Рубрика: В мире

Сын Трампа: Байден начал работу с ударов по Ближнему Востоку

Фото: AP Photo/John Raoux Фото: AP Photo/John Raoux
Фото: AP Photo/John Raoux

Сын экс-президента США Дональд Трамп-младший прокомментировал действия нового хозяина Белого дома. Напомним, Джо Байден разрешил нанести авиаудары по объектам проиранских ополченцев на востоке Сирии. В результате этой атаки погибли минимум 22 человека, которые вместе с правительственными войсками вели борьбу с террористами ИГИЛ (запрещенная в России группировка).

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"Они всегда так набрасывались на нас, когда мы бомбили Ближний Восток, а теперь, выходит, что за несколько недель сами сговорились с военно-промышленным комплексом", - сказал Трамп-младший, выступая на конференции консерваторов в штате Флорида. Выступление было посвящено критике демократов и либеральных медиа, сообщает ТАСС.

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