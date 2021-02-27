Сын Трампа: Байден начал работу с ударов по Ближнему Востоку

Сын экс-президента США Дональд Трамп-младший прокомментировал действия нового хозяина Белого дома. Напомним, Джо Байден разрешил нанести авиаудары по объектам проиранских ополченцев на востоке Сирии. В результате этой атаки погибли минимум 22 человека, которые вместе с правительственными войсками вели борьбу с террористами ИГИЛ (запрещенная в России группировка).

"Они всегда так набрасывались на нас, когда мы бомбили Ближний Восток, а теперь, выходит, что за несколько недель сами сговорились с военно-промышленным комплексом", - сказал Трамп-младший, выступая на конференции консерваторов в штате Флорида. Выступление было посвящено критике демократов и либеральных медиа, сообщает ТАСС.