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26.02.2021 22:45
Рубрика: В мире

В США рассказали, какую технику применили для авиаудара по Сирии

Вашингтон применил для авиаудара по Сирии два самолета F-15 и семь высокоточных боеприпасов. Об этом на брифинге заявил представитель Пентагона Джон Кирби.

Фото: MOHAMMED BADRA/EPA
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"Два F-15E Strike Eagle сбросили семь высокоточных боеприпасов, полностью уничтожив девять объектов и частично разрушив два объекта, что сделало их функционально выведенными из строя", - приводит его слова ТАСС.

По словам Кирби, все эти ликвидированные объекты располагались "на контролируемом террористами КПП Абу-Кемаль <…> на сирийско-иракской границе".

Он отметил, что США располагают информацией о потерях со стороны ополченцев, но эти данные еще уточняются.

Напомним, в ночь на 26 февраля США нанесли авиаудары в районе сирийско-иракской границы. По сведениям арабских СМИ, жертвой атаки стали 22 бойца из иракского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" и бригады "Катаиб Хезболлах", выступающих на стороне сирийской армии против террористов из запрещенного в РФ "Исламского государства".

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Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердил, что американская сторона предупредила российских военных об ударе. Однако это произошло лишь за пять минут до его начала, а потому "такого рода уведомления, когда удар уже наносится, ничего не дают".

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