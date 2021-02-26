Лавров: США предупредили об ударе по Сирии за пять минут до атаки

По словам министра, "наших военных предупредили за четыре или пять минут. Конечно, если говорить даже о деконфликтинге, как это принято в отношениях между российскими и американскими военнослужащими, то такого рода уведомления, когда удар уже наносится, ничего не дают".

Также Лавров отметил, что "военную сторону дела ни в коем случае нельзя рассматривать в отрыве от того фактора, что США находятся на территории Сирии незаконно, в нарушение всех норм международного права, включая резолюции Совбеза ООН по урегулированию в Сирийской Арабской Республике".

"Слышим в последнее время разные сведения из разных источников, пока мы не можем их подтвердить, хотим напрямую у американцев поинтересоваться - якобы они принимают решение вообще никогда из Сирии не уходить, вплоть до того, чтобы эту страну развалить", также сообщил глава МИД РФ.

Лавров добавил, что у России есть каналы общения с американцами по военной линии, что необходимо для предотвращения конфликтов, "но по политико-дипломатической линии нам очень важно возобновить контакты, надеемся, что новая администрация вскоре сформирует свои команды для этой цели".

Минувшей ночью США, как сказано в пресс-релизе Пентагона, нанесли авиаудары по инфраструктуре, которую используют поддерживаемые Ираном группировки в восточной Сирии. Также американская сторона заявила, что удары стали ответом на недавние нападения на персонал США и международной коалиции в Ираке.