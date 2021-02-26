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26.02.2021 15:02
Рубрика: Власть

Лавров: США предупредили об ударе по Сирии за пять минут до атаки

Текст: Константин Волков
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что американская сторона предупредила российских военных лишь за пять минут до начала нанесения минувшей ночью авиаударов по проиранским вооруженным группам на границе Сирии и Ирака.
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

По словам министра, "наших военных предупредили за четыре или пять минут. Конечно, если говорить даже о деконфликтинге, как это принято в отношениях между российскими и американскими военнослужащими, то такого рода уведомления, когда удар уже наносится, ничего не дают".

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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Также Лавров отметил, что "военную сторону дела ни в коем случае нельзя рассматривать в отрыве от того фактора, что США находятся на территории Сирии незаконно, в нарушение всех норм международного права, включая резолюции Совбеза ООН по урегулированию в Сирийской Арабской Республике".

"Слышим в последнее время разные сведения из разных источников, пока мы не можем их подтвердить, хотим напрямую у американцев поинтересоваться - якобы они принимают решение вообще никогда из Сирии не уходить, вплоть до того, чтобы эту страну развалить", также сообщил глава МИД РФ.

Лавров добавил, что у России есть каналы общения с американцами по военной линии, что необходимо для предотвращения конфликтов, "но по политико-дипломатической линии нам очень важно возобновить контакты, надеемся, что новая администрация вскоре сформирует свои команды для этой цели".

Минувшей ночью США, как сказано в пресс-релизе Пентагона, нанесли авиаудары по инфраструктуре, которую используют поддерживаемые Ираном группировки в восточной Сирии. Также американская сторона заявила, что удары стали ответом на недавние нападения на персонал США и международной коалиции в Ираке.

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