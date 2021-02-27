У Туктамышевой поднялась самооценка после фотосессии для мужского журнала

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева призналась, что у нее возникли сомнения, когда ей предложили принять участие в фотосессии для журнала Maxim, так как это компрометирующая съемка. Но в итоге фотографии получились не пошлые, а красивые.

Туктамышева заявила, что ей понравились снимки, которые ей прислали. Сам журнал с Елизаветой на обложке появится в продаже 26 марта.

- В первую очередь, я делала это для себя, потому что у меня никогда не было восхищения по поводу своей фигуры. У меня нормальная спортивная фигура, но внешность - не модельная. Когда я увидела фотографии для Maxim, у меня самооценка стала выше. Я поняла, что мое тело - красивое, - сказала Туктамышева в подкасте Ice Room. - Ты не всегда себя видишь со стороны и в какие-то моменты думаешь, что некрасивая, что ужасно выглядишь. Да, бывают такие дни. Я распечатаю какую-нибудь фотографию, сделаю в черно-белом цвете. Посмотрю на нее, увижу, что это я, какой я могу быть, и это будет своего рода мотивация.