Ученые установили сроки "размораживания" Северного Ледовитого океана

Группа ученых из Германии, Финляндии, Эстонии и России (из лаборатории моделирования океанских биогеохимических циклов Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН) вычислила сроки "размораживания" Северного Ледовитого океана. Уже с 2055 года самый северный океан может перестать покрываться льдом в сентябре, а к 3000 году он не будет замерзать и в ноябре, сообщает ТАСС. Причиной тому воздействие парниковых газов.

Исследователи сделали такие выводы, смоделировав несколько сценариев влияния парниковых газов на экосистему Северного Ледовитого океана. При этом они учитывали изменения температуры, снижение площади ледяного покрова и уровень солености воды, причем сразу в нескольких регионах, а затем вывели общие данные.

Таяние льдов может привести к таким катаклизмам как наводнения. Ученые прогнозируют это природное явление во второй половине 21-го века из-за роста уровня воды в Печорском море. На Балтийское побережье придут аномально теплые зимы.

В то же время парниковые газы вряд ли окажут существенное влияние на расстановку сил. Океанолог, академик РАН, научный руководитель Южного научного центра РАН Геннадий Матишов ранее рассказал в интервью "РГ", что к Мировому океану надо подходить как к гидрокосмосу. Главный морозильник планеты - Антарктида, а ее ледяной щит содержит около 92% всех льдов суши.