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Ученые установили сроки "размораживания" Северного Ледовитого океана

27.02.2021 / 17:40
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Группа ученых из Германии, Финляндии, Эстонии и России (из лаборатории моделирования океанских биогеохимических циклов Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН) вычислила сроки "размораживания" Северного Ледовитого океана. Уже с 2055 года самый северный океан может перестать покрываться льдом в сентябре, а к 3000 году он не будет замерзать и в ноябре, сообщает ТАСС. Причиной тому воздействие парниковых газов.

Фото: РИА Новости
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Исследователи сделали такие выводы, смоделировав несколько сценариев влияния парниковых газов на экосистему Северного Ледовитого океана. При этом они учитывали изменения температуры, снижение площади ледяного покрова и уровень солености воды, причем сразу в нескольких регионах, а затем вывели общие данные.

Таяние льдов может привести к таким катаклизмам как наводнения. Ученые прогнозируют это природное явление во второй половине 21-го века из-за роста уровня воды в Печорском море. На Балтийское побережье придут аномально теплые зимы.

В то же время парниковые газы вряд ли окажут существенное влияние на расстановку сил. Океанолог, академик РАН, научный руководитель Южного научного центра РАН Геннадий Матишов ранее рассказал в интервью "РГ", что к Мировому океану надо подходить как к гидрокосмосу. Главный морозильник планеты - Антарктида, а ее ледяной щит содержит около 92% всех льдов суши.

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Фото: Alexander Traksel / iStock
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