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23.02.2021 19:10
Рубрика: Общество

Где холодильник зарыт

Академик Геннадий Матишов: Мы движемся к малому ледниковому периоду
Текст: Марина Бровкина (Ростов-на-Дону)
Российская газета - Федеральный выпуск № 38(8389)
Шутка этой зимы: за окном мороз, двор замело снегом - читаю в интернете о глобальном потеплении. Все спуталось этой зимой. Распутать мы попросили авторитетного океанолога, академика РАН, научного руководителя Южного научного центра РАН Геннадия Матишова.
В этом году снегом неожиданно засыпало Крым, а в прошлом - завалило Турцию. Фото: РИА Новости В этом году снегом неожиданно засыпало Крым, а в прошлом - завалило Турцию. Фото: РИА Новости
В этом году снегом неожиданно засыпало Крым, а в прошлом - завалило Турцию. Фото: РИА Новости

Геннадий Григорьевич, так к чему нам готовиться: шубами запасаться или лодками? Есть карты, где показано, к чему приведет таяние льдов в Арктике.

Геннадий Матишов: Я в Арктике с 1965 года. Нет никакого глобального потепления. Если бы сторонники этой теории оказались правы, лед давно бы в Арктике растаял.

Четыре года назад я был на Северном полюсе. Мы вышли из Мурманска на ледоколе "50 лет Победы" и 1200 километров шли до Земли Франца-Иосифа и еще 1100 километров до Северного полюса - верхушки планеты. Стоишь там, в конце августа, вокруг торосы, снег, белые медведи, и думаешь: "Собрать бы здесь хоть на день сторонников глобального потепления".

Теплый период в Арктике закончился. Климат повернулся в сторону холодного цикла. Без ледоколов ледяной "Шелковый путь" скоро будет не пройти.

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Крым завалило снегом

А прошлой зимой было все-таки тепло!

Геннадий Матишов: Где? В Москве, в Ростове-на-Дону? Это еще не вся планета. В остальной России стояла настоящая зима. Северная Америка была заморожена. А почему никто не обратил внимания, что Турцию, Иорданию, Афганистан, Грецию завалило снегом? Теперь посмотрите на нынешнюю зиму.

И то, что за последние 15 лет Таганрогский залив покрывался льдом в среднем на 54 дня в год. Для юга это необычно много и ближе к похолоданию. Впрочем, нужна объективная база данных как минимум за 100 лет. Если ее нет - все прогнозы от лукавого. Как и с "аномально" теплым летом. Это эмоциональное восприятие.

А незамерзающий Кольский залив разве не аномалия?

Геннадий Матишов: Незамерзающий? Только за мое время в Арктике он замерзал не один раз. Климат цикличен, залив то сковывается льдом, то освобождается.

Давайте вспоминать. Еще в 1878 году экспедиция Норденшельда на "Веге" за сезон прошла от Стокгольма до Берингова пролива, то есть весь Северный морской путь. Льдов Норденшельд не увидел, но о глобальном потеплении не говорил.

В тридцатые годы Арктику штурмовали челюскинцы. Они тоже смогли пройти Северный морской путь. Это уже в Беринговом проливе они попали в лед, их понесло в сторону Аляски, но Кольский залив-то прошли. У нас что, короткая память?

Теперь вот - Кольский залив порождает миф о скором таянии арктических льдов и затоплении целых регионов.

А теперь вспомните: на юге страны в 2010-е годы были экстремальные морозы. Азовское море замерзало на 80 дней, до 100 кораблей намертво стояли во льдах. На Каспии и Азове были ледяные торосы, как в Карском и Печорском морях.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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Ученые зарегистрировали изменение Гольфстрима. Это же скажется на климате?

Геннадий Матишов: К Мировому океану надо подходить как к гидрокосмосу.

Надо учитывать не только поверхностные теплые течения, как Гольфстрим или Куросио, но и подводную "погоду" в глубинных слоях, где 6-километровые толщи холодных вод. Глобально повлиять на климат Гольфстрим и даже Арктика не могут.

А вот наш главный морозильник Антарктида - совсем другое дело. Ее ледяной щит содержит около 92 процентов всех льдов суши. Если это холодное царство начнет по-настоящему таять, тогда можно говорить о непредвиденном потеплении.

Уровень Мирового океана поднимется метров на шестьдесят. Именно антарктические льды, а не арктические могут устроить потоп. Но Антарктиду так просто не растопить. Это очень стабильная система.

Именно антарктические льды, а не арктические, как долгое время считалось, могут устроить потоп. Но Антарктиду так просто не растопить

Причину ее постоянства еще предстоит выяснить, но факт остается фактом. В ближайшие эпохи ждать потопа не стоит.

Значит, снежные зимы, коньки, санки - все это надолго?

Геннадий Матишов: Климат цикличен - это аксиома. То тепло, то холодно. Это зависит от солнечной активности. Сейчас, по мнению некоторых ученых, опять идет похолодание.

Фото: Joe Raedle/Getty Images
Зимний шторм довел Техас до кризиса

Предвестник нового цикла - "разбалансировка" климата в Европейской части России, которую мы наблюдаем: торнадо в регионах, где их не было раньше, холодные зимы, засухи и пожары, кратковременные, но очень интенсивные осадки.

Мы движемся к малому ледниковому периоду. Но наступит он через тысячи лет. Такие изменения не заметны для человеческой жизни, только для эпох.

А разве человек не оказывает влияния на климат?

Геннадий Матишов: Человек слишком высокого мнения о себе. Главный фактор - не человеческая цивилизация, а Мировой океан. "Природная машина" пока успешно справляется с нашим влиянием.

Штраф за сугробы

Мировой судья в Иванове выписал муниципальному управлению благоустройства крупный штраф в 100 тысяч рублей за сугробы. На пешеходных переходах семи улиц правоохранители обнаружили "снежные валы высотой более метра". Ивановцам приходилось по-альпинистски штурмовать снеговые горы, рискуя упасть. На метровые сугробы жалуются и жители Брянска. Но брянская прокуратура по этому поводу пока молчит.

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