Указ губернатора Ульяновской области от 26 февраля 2021 года № 17 "О внесении изменений в указ Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19"

Постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19 "О введении режима повышенной готовности и установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1) в пункте 2:

а) в абзаце первом слова "28 февраля" заменить словами "31 марта";

б) в подпункте 2.1:

дополнить новым абзацем тринадцатым следующего содержания:

"на проведение массовых мероприятий, за исключением мероприятий, предусмотренных абзацами третьим, пятым - седьмым и двенадцатым настоящего подпункта, с числом участников не более 50 человек, проводимых в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), при условии соблюдения требований (рекомендаций) Роспотребнадзора, санитарно-эпидемиологических требований, а также ограничений и правил, установленных настоящим указом;";

абзац тринадцатый считать абзацем четырнадцатым;

в) подпункт 2.4 признать утратившим силу;

2) подпункт 8.10 пункта 8 признать утратившим силу;

3) в подпункте 9.2.9 подпункта 9.2 пункта 9 цифру "4" заменить цифрой "8";

4) подпункт 12.1 пункта 12 дополнить вторым предложением следующего содержания: "Результаты деятельности рабочих групп еженедельно заслушивать на заседаниях Штаба.";

5) в пункте 13:

а) в подпункте 13.12 слова ", в осенне-зимнем эпидемическом сезоне 2020-2021 года" исключить;

б) в подпункте 13.17 слова "Приостановить до особого указания проведение" заменить словами "Определить порядок проведения";

6) в пункте 25:

а) подпункт 25.5 дополнить вторым предложением следующего содержания: "Результаты деятельности мобильных групп еженедельно заслушивать на заседаниях Штаба.";

б) дополнить подпунктом 25.6 следующего содержания:

"25.6. Совместно с должностными лицами органов, указанных в подпункте 25.5 настоящего пункта:

25.6.1. Обеспечить создание и ведение единого реестра выявленных нарушений обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности.

25.6.2. Организовать контроль за устранением выявленных нарушений, а при их повторном выявлении рассматривать в каждом случае вопрос о временном запрете деятельности и привлечении виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.".

2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Губернатор области С.И.Морозов







