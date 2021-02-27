В Южной Корее за сутки от COVID-19 привилось более 18 тысяч человек

Согласно данным Центра по борьбе с распространением заболеваний Республики Корея, по состоянию на полночь 27 февраля в стране прошли вакцинацию от COVID-19 18 489 человек. То есть привились шесть процентов от общего количества тех, кто является объектом вакцинации в рамках первого этапа. Всего же на данном этапе право получить вакцину имеют 310 130 человек - это сотрудники медицинских учреждений и постояльцы домов для пожилых людей.

В целях максимальной прозрачности, а также предотвращения распространения слухов публикуется также статистика и по числу выявленных побочных эффектов при вакцинации. Среди тех, кто привился, у 15 человек или 0,08% были зафиксированы какие-либо эффекты, включая головную боль, повышение температуры, тошноту или рвоту. Вместе с тем, данные явления, как было подчеркнуто, не носили серьезного характера и состояние всех вакцинированных хорошее.

В первый день вакцинации прививки делали только лишь вакциной AstraZeneca, с сегодняшнего дня в некоторых пунктах стали прививать также препаратом Pfizer, но статистика по количеству вакцинированных и случаям побочных эффектов для каждой из вакцин за субботу станет доступной завтра.

Напомним, что власти Южной Кореи надеются на формирование у населения эффекта коллективного иммунитета от COVID-19 к ноябрю этого года, когда вакцинацию должны пройти около 70 процентов жителей РК, включая проживающих в стране иностранцев. Вакцинация проводится поэтапно, является бесплатной и доступной для всего взрослого населения.

По данным на полночь 27 февраля, за прошедшие сутки в Южной Корее было зафиксировано 415 новых случаев заражения COVID-19, их которых почти 80 процентов были выявлены в столичном регионе - Сеуле, Инчхоне и провинции Кёнги. За те же сутки выздоровели 453, а умерли 10 человек. Показатель летальности составляет 1,79 процента, а доля выздоровевших 89,9 процента.