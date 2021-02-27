В концертном зале "Зарядье" сыграют все симфонии Шостаковича

В "Зарядье" в год 115-летия Дмитрия Шостаковича стартовал уникальный проект: на сцене зала прозвучат все пятнадцать симфоний композитора в исполнении ведущих российских оркестров, выдающихся дирижеров и солистов.

Представить на сцене "Зарядья" симфоническое наследие Шостаковича было запланировано еще в прошлом году, но карантинные ограничения поставили под вопрос возможность проведения этого проекта. Однако руководство концертного зала "Зарядье" приняло решение реализовать этот замысел, тем более что в этом году музыкальный мир отмечает 115-летие композитора. В итоге все симфонии Шостаковича будут исполнены в четырнадцати концертах в течение всего года - с 17 февраля по 24 декабря 2021 года.

Два концерта этого цикла уже состоялись. На открытии прозвучала Девятая симфония в исполнении Национального филармонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова, а 26 февраля Российский национальный оркестр представил Двенадцатую симфонию с дирижером Андреем Борейко.

Симфонии Шостаковича, которые он создавал на протяжении почти пятидесяти лет, - своеобразная летопись столетия. В них отразилась судьба всего XX века - с его взлетами и падениями, достижениями и катастрофами. В музыкальном мире за исполнение полного цикла брались немногие дирижеры и оркестры. Cреди них - Мстислав Ростропович, Марис Янсонс, а также Валерий Гергиев, исполнивший вместе с оркестром Мариинского театра все симфонии композитора в год его 100-летия в Петербурге, Нью-Йорке и Лондоне. В 2017 году "Мелодия" выпустила на CD полное собрание симфоний Шостаковича в исполнении Государственного симфонического оркестра республики Татарстан под управлением Александра Сладковского.

Зал "Зарядье" пошел по пути исполнения полного цикла симфоний Шостаковича другим путем - предложив исполнять симфонии разным коллективам и исполнителям. В проекте принимают участие знаменитые дирижеры и солисты, а также известные столичные и региональные оркестры - БСО им. П.И. Чайковского, Госоркестр им. Е.Ф. Светланова, Уральский академический симфонический оркестр, Челябинский симфонический оркестр и многие другие. Каждый концерт предваряется лекцией из цикла "Разговор о Шостаковиче", где известные музыковеды и журналисты рассказывают публике о творчестве Шостаковича.

Прямая речь

Ольга Жукова, генеральный директор зала "Зарядье":

- Нам хотелось, чтобы в "Зарядье" прозвучали все 15 симфоний Шостаковича в исполнении разных оркестров и дирижеров. Некоторые коллеги отговаривали меня, но мы придумали свою историю: перед каждой симфонией в Малом зале будет проводиться паблик-толк, где музыковеды, журналисты, музыканты рассказывают о творчестве Шостаковича, а потом уже исполняется симфония, причем каждая - разными дирижерами и оркестрами. Среди дирижеров: Владимир Федосеев, Андрей Борейко, Дмитрий Лисс, Владимир Спиваков, Василий Петренко, Михаил Плетнев, Даниэль Райскин и другие, оркестр Персимфанс, выступающий без дирижера".

Кстати

Все концерты цикла можно найти на официальном сайте "Зарядья" по хэштэгу #шостакович.