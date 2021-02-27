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27.02.2021 15:28
Рубрика: Спорт

В РФС посчитали верным пенальти в ворота "Спартака" в матче КР с "Динамо"

Текст: Максим Домчев

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) согласилась с решением арбитра Кирилла Левникова назначить пенальти в ворота "Спартака" в столичном дерби с "Динамо", которое прошло в рамках 1/8 финала Кубка России.

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Встреча команд состоялась 20 февраля и завершилась победой "бело-голубых" со счетом 2:0. На 15-й минуте после подачи углового  мяч попал в район плеча защитнику "Спартака" Виктору Мозесу, и Левников после консультации с видеоассистентами указал на 11-метровую отметку, хотя повторы не давали однозначного ответа, куда же угодил мяч.

"Спартак" после игры написал обращение в ЭСК РФС, попросив проверить корректность решения.

"Единогласно поддержано финальное решение арбитра. Плюс развернутое заключение Дэвида Эллерея, объясняющее правильность работы VAR в данном эпизоде", - цитирует ТАСС слова главы судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца.

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