В РФС посчитали верным пенальти в ворота "Спартака" в матче КР с "Динамо"

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) согласилась с решением арбитра Кирилла Левникова назначить пенальти в ворота "Спартака" в столичном дерби с "Динамо", которое прошло в рамках 1/8 финала Кубка России.

Встреча команд состоялась 20 февраля и завершилась победой "бело-голубых" со счетом 2:0. На 15-й минуте после подачи углового мяч попал в район плеча защитнику "Спартака" Виктору Мозесу, и Левников после консультации с видеоассистентами указал на 11-метровую отметку, хотя повторы не давали однозначного ответа, куда же угодил мяч.

"Спартак" после игры написал обращение в ЭСК РФС, попросив проверить корректность решения.

"Единогласно поддержано финальное решение арбитра. Плюс развернутое заключение Дэвида Эллерея, объясняющее правильность работы VAR в данном эпизоде", - цитирует ТАСС слова главы судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца.