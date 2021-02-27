"Вектор": Высокий уровень антител не гарантирует защиту от COVID-19

Высокий уровень антител не является гарантией эффективной защиты от коронавируса. Об этом kp.ru рассказала Татьяна Непомнящих, замглавы научного центра "Вектор", разработавшего вакцину "ЭпиВакКорона", по научно-методической работе и международному сотрудничеству. Она, в частности, отметила, что добиваться высокого уровня антител - не совсем правильный подход.

"Чрезмерная стимуляция иммунитета - это же не слишком хорошо. Должен быть достаточный титр антител и других элементов иммунной системы, так они смогут в комплексе обеспечить защиту от коронавируса", - подчеркнула эксперт.

Непомнящих обратила внимание на тот факт, что вакцина "ЭпиВакКорона" создавалась не ради большого разнообразия типов антител и их высокого уровня. Она направлена на то, чтобы выработать антитела, необходимые для защиты от инфекции. При этом "Вектор" ориентировался на наиболее консервативные участки белков COVID-19, которые обеспечивают формирование эффективного иммунитета.

Непомнящих также объяснила, за счет чего российская вакцина обеспечивает три уровня защиты.