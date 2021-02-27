Новости

Массовая драка произошла на соревнованиях по дзюдо в Дагестане 23:57
Определились пары первого раунда плей-офф КХЛ 23:04
"Роскосмос" опубликовал фото гигантских смерчей на Марсе 22:40
В РПЦ призвали Варфоломея посмотреть на ущемления православных на Украине 22:35
В Москве задержаны подозреваемые в избиении музыканта "Машины времени" 22:09
"Барселона" опередила "Реал" в чемпионате Испании 21:37
Синицина и Кацалапов лидируют после ритм-танца в финале Кубка России 21:32
Большунов в воскресенье выступит в командном спринте 21:26
Главного тренера "Локомотива" удалили во время матча РПЛ с ЦСКА 20:51
В "Векторе" рассказали о принципе действия вакцины "ЭпиВакКорона" 20:18
Алена Косторная расплакалась после неудачного проката в Москве 20:17
В столице более 2 тысяч добровольцев стали "помощниками вакцинации" 20:13
Камила Валиева получила оценки выше мирового рекорда 19:53
Врач Мясников окунулся в снег во время эфира 19:44
Канал AMC отложил премьеру финала сериала "Лучше звоните Солу" 19:35
"Терминатор" станет аниме-сериалом 19:27
Певица Людмила Лядова госпитализирована с коронавирусом 19:19
В Черном море начались военные учения НАТО 19:08
В США начали проверку вышедшей из "Северного потока-2" компании 18:46
Горбачев посоветовал Путину и Байдену встретиться 18:34
Большунов признался, что неделю назад не знал, выступит ли на ЧМ 18:28
Опубликовано видео победного финиша лыжника Большунова на ЧМ 18:17
Пара фигуристов Мишина-Галлямов выиграла короткую программу в финале КР 18:10
В Южной Корее за сутки от COVID-19 привилось более 18 тысяч человек 18:09
Министр спорта РФ заявил, что гордится победой Большунова на ЧМ 18:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
27 февраля 2021 г.

Указ губернатора Владимирской области от 26 февраля 2021 года № 33 "О внесении изменений в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38"

Дата подписания 26 февраля 2021 г.
Опубликован 27 февраля 2021 г.

Документ является поправкой к

Указ губернатора Владимирской области от 17 марта 2020 года № 38 "О введении режима повышенной готовности"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. В пункте 40:

1.1.1. Абзац 3 изложить в следующей редакции:

"Допускается посещение музейных экспозиций, интерьеров, выставок и иных мероприятий в зданиях музеев, музеев-заповедников организованной экскурсионной группой до 30 человек, прибывших на одном автотранспортном средстве или обучающихся совместно, а также в составе сборной группы численностью не более 10 человек при условии соблюдения требований Методических рекомендаций 3.1/2.1.0194-20 "3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в музеях, музеях-заповедниках, дворцово-парковых музеях", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 10.06.2020.".

1.1.2. Абзац 4 исключить.

2. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. Губернатора области А.А.Ремига



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией