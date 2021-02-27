Указ губернатора Владимирской области от 26 февраля 2021 года № 33 "О внесении изменений в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. В пункте 40:

1.1.1. Абзац 3 изложить в следующей редакции:

"Допускается посещение музейных экспозиций, интерьеров, выставок и иных мероприятий в зданиях музеев, музеев-заповедников организованной экскурсионной группой до 30 человек, прибывших на одном автотранспортном средстве или обучающихся совместно, а также в составе сборной группы численностью не более 10 человек при условии соблюдения требований Методических рекомендаций 3.1/2.1.0194-20 "3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в музеях, музеях-заповедниках, дворцово-парковых музеях", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 10.06.2020.".

1.1.2. Абзац 4 исключить.

2. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. Губернатора области А.А.Ремига







