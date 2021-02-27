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Рубрика: В мире

Власти Уругвая заинтересовались российской вакциной "Спутник V"

Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Уругвай выразил заинтересованность в приобретении российской вакцины от коронавируса "Спутник V", а также ее производстве на территории страны. Об этом заявил министр здравоохранения Даниэль Салинас, отметив, что в Уругвае стремятся к получению "Спутника V" из-за его хороших качеств.

Фото: Елена Елисеева/РГ
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Сейчас в Уругвае ожидают ответ России. Салинас подчеркнул также, что его страна заинтересована в заключении с Россией соглашений о сотрудничестве в области здравоохранения, особенно в сфере учебных обменов специалистами, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Молдавия стала 38-й страной, где одобрено применение вакцины "Спутник V". Российский препарат входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами, а суммарное население стран, готовых применять для борьбы с COVID-19 нашу вакцину, составляет более 1,1 миллиарда человек.

В мире Южная Америка Уругвай Вакцинация от коронавируса

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