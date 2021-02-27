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Рубрика: Общество

Врачи назвали простые продукты для продления жизни

Текст: Алексей Иванов

Нежареный арахис, семена тыквы и грецкий орех являются "суперпродуктами", помогающими продлить жизнь, потому что в их составе содержится много растительных белков. Об этом в эфире Первого канала рассказали врачи Елена Малышева и Андрей Продеус.

Фото: Владимир Первенцев / РИА Новости
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По словам последнего, в 2020 году были опубликованы результаты исследования с участием свыше 715 тысяч человек. Ученые пришли к выводу: замена животных белков на растительные снижает смертность от всех причин. Так, если растительные белки составляют в ежедневном рационе всего три процента, риск преждевременной смерти ниже на пять процентов.

Происходит это благодаря тому, что такие белки защищают клетки от свободных радикалов, а это снижает уровень воспаления и вероятность возникновения онкологических заболеваний. К тому же замена мяса на орехи или бобовые культуры, где также много растительных белков, позволит снизить уровень "плохого" холестерина. А его многие специалисты считают одним из виновников возникновения атеросклероза.

В арахисе, семенах тыквы и грецком орехе содержание растительного белка на сто граммов наибольшее - 25,8, 24,5 и 24,1 грамма соответственно, пояснил Андрей Продеус. При этом в мясе, по его данным, содержание белка даже меньше - около 18 граммов.

Фото: iStock
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Чтобы обеспечить себя суточной нормой растительного белка, достаточно съедать примерно 60 граммов вышеназванных продуктов, уточнила Елена Малышева. Но стоит учесть, что такая порция потянет примерно на 300 калорий, которые нужно не забыть включить в свои расчеты.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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